Выставка откроется в пространстве Образовательного центра галерее в декабре. Над ней работают Ксения Зубакина (куратор), Артем Кутергин (автор иллюстраций и дизайна), Дарья Герина и Дмитрий Трубин (архитекторы). Авторы предлагают поразмышлять о том, как учиться понимать себя и других, и какую роль здесь играет искусство.

Визуальным образом будущей экспозиции станет лабиринт. Он выступит метафорой мира переживаний, в котором порой сложно разобраться и детям, и взрослым. Внутри лабиринта будет скрыта череда комнат: каждая из них посвящена определенной эмоции. В галерее рассказали, что тему разных состояний человека подкрепят репродукциями картин из коллекции галереи, забавными иллюстрациями, короткими текстами и игровыми модулями.

Информационный обзор редакции. 0+