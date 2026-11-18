Вторая выставка приурочена к юбилею пермского художника-эмальера Натальи Степановой. Кроме ее работ, в экспозиции представят произведения еще двух художников семьи Степановых — Юрия и Дмитрия. Проект «Степановы. Эмаль. Графика» объединит больше 90 работ. Наталья и Юрий Степановы работают в редкой и сложной технике горячей эмали и создают масштабные панно, портреты, пейзажи, натюрморты и иконы, используя также муранское стекло, серебро, золото и другие декоративные материалы.

В творчестве Натальи Степановой особое место занимают портреты выдающихся деятелей культуры, православная тематика, натюрморты и декоративные композиции. А ее работы находятся в собраниях Пермской государственной художественной галереи, Пермского краеведческого музея, Государственного музея искусства народов Востока, Всероссийского музея декоративного искусства и других музейных коллекциях. Ее супруг Николай Степанов в своих работах обращается к пейзажу, натюрморту, городским мотивам, запечатлевая красоту окружающего мира и знакомых мест. Их младший сын, художник Дмитрий Степанов занимается графикой: в его работах городские пейзажи, старинные дома и природные мотивы. Выставка «Степановы. Эмаль. Графика» объединит творчество известных пермских художников-эмальеров, увидеть результаты многолетнего профессионального поиска и открыть для себя выразительные возможности горячей эмали и современной графики.

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