От Маяковского до артистов оперного: в «Королёвских номерах» откроется выставка о знаменитых постояльцах старинной гостиницы

Трехэтажный особняк на Сибирской построили в начале XX века как гостиницу. На протяжении многих лет у нее сменялись владельцы, но не назначение. А до 2015 года в здании располагалось общежитие театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Выставочный проект «Королёвские номера: зеркало времен» представит других постояльцев знаменитой гостиницы. Он раскроет подробности о том, в каком номере останавливался Владимир Маяковский во время турне с поэмой «Хорошо», какую роль в судьбе особняка сыграл выдающийся первый секретарь Пермского обкома КПСС Борис Коноплёв и ому из артистов Театра оперы и балета это здание было домом.

Новая выставка станет частью историко-архивной экспозиции «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период», которая находится в каретном проезде.

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