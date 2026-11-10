От Маяковского до артистов оперного: в «Королёвских номерах» откроется выставка о знаменитых постояльцах старинной гостиницы

В «Королёвских номерах» на Сибирской улице 11 ноября готовятся открыть новый выставочный проект, который посвящен известным постояльцам гостиницы. Она чаще всего упоминается как последнее место пребывания Великого князя Михаила Романова, брата последнего императора Николая II.
Трехэтажный особняк на Сибирской построили в начале XX века как гостиницу. На протяжении многих лет у нее сменялись владельцы, но не назначение. А до 2015 года в здании располагалось общежитие театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Выставочный проект «Королёвские номера: зеркало времен» представит других постояльцев знаменитой гостиницы. Он раскроет подробности о том, в каком номере останавливался Владимир Маяковский во время турне с поэмой «Хорошо», какую роль в судьбе особняка сыграл выдающийся первый секретарь Пермского обкома КПСС Борис Коноплёв и ому из артистов Театра оперы и балета это здание было домом.
Новая выставка станет частью историко-архивной экспозиции «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период», которая находится в каретном проезде.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)