Слудская горка на керамике, серия рук и палимпсест: в пространстве «Тут» представят первую выставку резиденции открытых мастерских

Открытые мастерские пространство «Тут» запустило в сентябре. Участникам предложили переосмыслить богатую историю Пермской арт-резиденции, понять ее значение и определить вектор развития. Каждая художница по-своему восприняла тему наследия места: в итоге получились три разных проекта.

В центре внимания Насти Кочергиной оказался район Слудской горки, где находится арт-резиденция. Художница создала керамические пластинки с ее изображениями, своей формой напоминающие красные кирпичи, из которых построено здание. В каждой пластинке — красота архитектуры района, следы присутствия и времени: их Настя Кочергина документировала с помощью фотографии и переносила методом холодной деколи на керамику.

Евгения Радостева, дизайнер и основательница бренда ПЕРЕПАКЕТ, выбрала скульптуры. Она создала серию рук, которые показывают разные жесты во время работы: они олицетворяют историю ремесленных мастерских. Основной для скульптур стали переработанные материалы.

Полина Борисова сделала акцент на палимпсесте — методе письма поверх старых записей. Историю места и архитектурные особенности Пермской арт-резиденции художница с помощью фотоархива Пермской арт-резиденции: она собирала сложные картины методом наложения кадров друг на друг.

Информационный обзор редакции. 6+