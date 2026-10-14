В галерее «Пермский период» представят литографии художника Юрия Васнецова: его иллюстрации вы видели в «Путанице», «Кошкином доме» и «Теремке»

Персональная выставка иллюстраций художника детской книги и литографа Юрия Васнецова называется «Чувство сказки». За свою жизнь он проиллюстрировал более 100 детских книг, сборников сказок и потешек. Среди самых известных изданий с его работами: «Путаница» и «Краденое солнце» Корнея Чуковского, «Три медведя» Льва Толстого, «Теремок» и «Кошкин дом» Самуила Маршака, сборники «Ладушки» и «Радуга-дуга», «Конек-Горбунок» Петра Ершова. Выставка охватывает большой период творчества Юрия Алексеевича, с 1937 по 1968 годы. В экспозицию войдут 45 цветных литографий, работы предоставили Пермская государственная художественная галерея и семья художника. Кроме них, в частной галерее представят и те самые книги с иллюстрациями Юрия Васнецова.

В галерее «Пермский период» рассказали, что при жизни у художника было немного выставок, но одна из первых состоялась в 1943 году в Молотове. Тогда художника с семьей эвакуировали из блокадного Ленинграда. В рамках выставочного проекта «Чувство сказки» пройдут также экскурсии, на которых посетителей будут знакомить с биографией и творчеством Юрия Васнецова, стоявшего у истоков создания детской книжной графики СССР.

Выставочный проект «Золотое слово» объединит работы 20 художников молодежных объединений Перми и Екатеринбурга, а также Пермского отделения Союза художников России. Через свои работы они попытаются ответить на вопрос «Что такое «Золотое слово?». Выставка станет разговором со зрителем на языке визуальных образов о ценности слов, диалогов, напутствий.

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