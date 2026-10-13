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Искусство

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Выставка о выдающихся кондитерах XX века откроется в «Конфектории»

В Перми 16 октября собираются открыть выставку «История сладостей Перми». Новая временная экспозиция будет представлена в музейно-туристическом центре «Конфектория».

Музей «Конфектория»/ВКонтакте

Впервые в Перми собираются представить информацию о мастерах, чьи сладости украшали столы жителей Перми XX века: «конфекты» Судоплатова, пряники от братьев Лаптевых, шоколад и какао от Ежова, монпансье от Барановой и карамель от Овечкина. По данным «Нового компаньона», над проектом работали историк пермского купечества и кандидат исторических наук Нина Баяндина, исследователь истории Перми Светлана Корнилова и дизайнер Саша Бубнова.

В основе новой выставки — фотографии мастеров-кондитеров XX века, рекламные объявления, фантики и жестяная упаковка.

Информационный обзор редакции. 0+

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