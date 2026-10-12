Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Арт-резиденции откроется большая выставка работ Юрия Лапшина: от недавнего «Ковида 2022» до первого театрального эскиза из 1964 года

Все культурное пространство Пермской Арт-резиденции с 13 октября займет новая выставка «Портрет времени». Она посвящена 85-летию художника Юрия Лапшина. В департаменте культуры уточнили, что юбилейная выставка — не подводит итоги работы, а становится промежуточным моментом.

Работы Юрия Лапшина
Работы Юрия Лапшина
Работы Юрия Лапшина

В экспозицию новой выставки войдут живопись, сценография, графика и объекты, которые Юрий Лапшин создавал с начала 1970-х годов до наших дней.

Среди работ «Портрета времени» можно будет увидеть серии «Театр на двоих», «Ковид 2022», «Наблюдение», «Последствия» и объекты «Они тоже были деревянными» — их художник написал недавно. В этом же пространстве будут работать из далекого прошлого, например, первая театральная работа Юрия Лапшина в Орле от 1964 года — эскиз к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Царь Водокрут».

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: