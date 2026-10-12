В Арт-резиденции откроется большая выставка работ Юрия Лапшина: от недавнего «Ковида 2022» до первого театрального эскиза из 1964 года

В экспозицию новой выставки войдут живопись, сценография, графика и объекты, которые Юрий Лапшин создавал с начала 1970-х годов до наших дней.

Среди работ «Портрета времени» можно будет увидеть серии «Театр на двоих», «Ковид 2022», «Наблюдение», «Последствия» и объекты «Они тоже были деревянными» — их художник написал недавно. В этом же пространстве будут работать из далекого прошлого, например, первая театральная работа Юрия Лапшина в Орле от 1964 года — эскиз к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Царь Водокрут».

Информационный обзор редакции. 12+