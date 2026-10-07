Реставрация «Рыбы-кита», три мурала про промышленность и граффити-джем: фестиваль «МОНУМЕНТ АРТ» официально завершен

Фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» официально завершился. В этом сезоне он не ограничился только созданием граффити. За сезон в Перми появилось три новых мурала, завершилась реставрация знаковой работы Александра Жунёва «Рыба-кит» и состоялся большой граффити-джем.
В 2026 года в городе появились три новых мурала. Один из самых масштабных — «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций» на заборе ТЭЦ-6 по улице Героев Хасана. Работа художницы Лины Ерок рассказывает об истории региона через образы, объединяющие его прошлое и настоящее — от традиций и промышленных достижений до современных технологий.
На фасаде жилого дома на улице Пушкина изображены деревянный самолет и девушка в кокошнике. По словам художницы Любови Тюлькиной, образы связаны с развитием и душой пермской промышленности: в них сошлись авиастроение, обвинская роспись и традиционная резьба по дереву. На доме на Героев Хасана теперь есть мурал, посвященный единству народов России. Автор Дмитрий Яблонский изобразил мальчика, собирающего пазл.
Команда фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» также участвовала в реставрации мурала Александра Жунёва «Рыба-кит». Восстановлением одной из самых знаковых работ стрит-артиста занимались волонтёры, хранительница наследия Александра Жунёва Аника Рик, а также Мария Нестёркина и Мария Касаткина, участвовавшие в создании мурала в 2015 году.
Финальным событием «МОНУМЕНТ АРТа» стало фестивальное событие, посвященное граффити и уличной культуре. В этот день прошла лекция «Влияние уличного искусства на город» с Евгением Озеровым и Константином Рахмановым, презентация мерча Набережной Перми, а также граффити-джем. Участниками джема стали победители открытого отбора скетчей и специальные гости: Kgs (Москва), Zonker, Humor и Destroyers (Екатеринбург).
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