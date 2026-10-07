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Искусство

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Реставрация «Рыбы-кита», три мурала про промышленность и граффити-джем: фестиваль «МОНУМЕНТ АРТ» официально завершен

Фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» официально завершился. В этом сезоне он не ограничился только созданием граффити. За сезон в Перми появилось три новых мурала, завершилась реставрация знаковой работы Александра Жунёва «Рыба-кит» и состоялся большой граффити-джем.

«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте
«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте
«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте

В 2026 года в городе появились три новых мурала. Один из самых масштабных — «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций» на заборе ТЭЦ-6 по улице Героев Хасана. Работа художницы Лины Ерок рассказывает об истории региона через образы, объединяющие его прошлое и настоящее — от традиций и промышленных достижений до современных технологий. 

На фасаде жилого дома на улице Пушкина изображены деревянный самолет и девушка в кокошнике. По словам художницы Любови Тюлькиной, образы связаны с развитием и душой пермской промышленности: в них сошлись авиастроение, обвинская роспись и традиционная резьба по дереву. На доме на Героев Хасана теперь есть мурал, посвященный единству народов России. Автор Дмитрий Яблонский изобразил мальчика, собирающего пазл.

«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте
«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте
«МОНУМЕНТ АРТ»/ВКонтакте

Команда фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» также участвовала в реставрации мурала Александра Жунёва «Рыба-кит». Восстановлением одной из самых знаковых работ стрит-артиста занимались волонтёры, хранительница наследия Александра Жунёва Аника Рик, а также Мария Нестёркина и Мария Касаткина, участвовавшие в создании мурала в 2015 году.

Финальным событием «МОНУМЕНТ АРТа» стало фестивальное событие, посвященное граффити и уличной культуре. В этот день прошла лекция «Влияние уличного искусства на город» с Евгением Озеровым и Константином Рахмановым, презентация мерча Набережной Перми, а также граффити-джем. Участниками джема стали победители открытого отбора скетчей и специальные гости: Kgs (Москва), Zonker, Humor и Destroyers (Екатеринбург).

Информационный обзор редакции. 6+

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