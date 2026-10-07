Реставрация «Рыбы-кита», три мурала про промышленность и граффити-джем: фестиваль «МОНУМЕНТ АРТ» официально завершен

В 2026 года в городе появились три новых мурала. Один из самых масштабных — «Хроники Прикамья: от истоков до инноваций» на заборе ТЭЦ-6 по улице Героев Хасана. Работа художницы Лины Ерок рассказывает об истории региона через образы, объединяющие его прошлое и настоящее — от традиций и промышленных достижений до современных технологий.

На фасаде жилого дома на улице Пушкина изображены деревянный самолет и девушка в кокошнике. По словам художницы Любови Тюлькиной, образы связаны с развитием и душой пермской промышленности: в них сошлись авиастроение, обвинская роспись и традиционная резьба по дереву. На доме на Героев Хасана теперь есть мурал, посвященный единству народов России. Автор Дмитрий Яблонский изобразил мальчика, собирающего пазл.