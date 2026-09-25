Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

ПЕРММ и Пермская галерея представят свои экспонаты в большом выставочном проекте, посвященном театру

Экспонаты из коллекции двух пермских музеев представят на выставке «Сцена действия» в петербургском «Манеже». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. В городе на Неве в 1876 году появилось Общество взаимного вспоможения русских артистов, с которого началась история нынешнего СТД.

Музейно-выставочный комплекс «Манеж»/ВКонтакте

Выставочный проект исследует театр как социальный феномен и стремится передать переживание от спектаклей через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники разных эпох. Для «Сцены действий» свои экспонаты представили 98 музеев, театров, архивов и частных собраний из разных регионов России. Среди них — Пермская художественная галерея и музей современного искусства ПЕРММ.

В ПЕРММ рассказали, что среди их работ на выставке будут первый лист коллажа пермской художницы Натальи Резник «В поисках моего отца», гравюра Ивана Симонова «Призрачная перспектива» и видеоарт группы Jagath под названием Svapna (Мечта), где можно наблюдать за работой портала в перевернутый мир внутри заброшенного болотного осушителя, возле жилого дома в Закамске.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: