ПЕРММ и Пермская галерея представят свои экспонаты в большом выставочном проекте, посвященном театру

Выставочный проект исследует театр как социальный феномен и стремится передать переживание от спектаклей через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники разных эпох. Для «Сцены действий» свои экспонаты представили 98 музеев, театров, архивов и частных собраний из разных регионов России. Среди них — Пермская художественная галерея и музей современного искусства ПЕРММ.

В ПЕРММ рассказали, что среди их работ на выставке будут первый лист коллажа пермской художницы Натальи Резник «В поисках моего отца», гравюра Ивана Симонова «Призрачная перспектива» и видеоарт группы Jagath под названием Svapna (Мечта), где можно наблюдать за работой портала в перевернутый мир внутри заброшенного болотного осушителя, возле жилого дома в Закамске.

Информационный обзор редакции. 12+