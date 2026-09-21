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Искусство

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Личные вещи императоров, закладные корабельные доски и драгоценные камни: в галерее готовятся открыть новую выставку

В Пермской галерее в декабре откроется временная выставка, посвященная имперской России. В ней представят одно из богатейших собраний — коллекции из Государственного исторического музея. Некоторые предметы никогда не выставлялись ранее.

Государственный исторический музей/ВКонтакте

Выставка «Императорская Россия» будет состоять из двух тематических блоков: «Власть» и «Подданные». В экспозицию войдут свыше 270 экспонатов, в том числе изделия из драгоценных металлов и камней. В галерее рассказали, что они дают представление об основах, обеспечивавших существование империи: авторитарность власти, обширность территории, сильная регулярная армия, церковь.

На выставке представят галерею парадных портретов императоров, яркий костюмный комплекс, редкие географические карты, роскошные предметы церковной утвари, владельческие иконы, ордена, наградное и подарочное оружие, закладные корабельные доски, личные вещи императоров и членов императорского дома. Тему верховной власти представят также в таких знаковых атрибутах, как тронное кресло, государственные печати, императорские награды, которыми отмечены заслуги подданных перед Отечеством.

Информационный обзор редакции. 6+

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