Новый сезон арт-резиденции фонда MaxArt и музея ПЕРММ посвятят промышленной истории региона

В фонде MaxArt рассказали, что участники нового сезона будут работать со следами промышленной истории региона: заводскими территориями, инфраструктурой, трудовыми практиками и памятью о них. Художникам предстоит исследовать, как индустриальное прошлое продолжает формировать облик городов и повседневность их жителей. Резидентов 13-го сезона ждут экспедиции по промышленным объектам и территориям края. Итогом станет новая выставка, которую представят в музее ПЕРММ.

К участию в open-call на 13-й сезон арт-резиденции фонда MaxArt и музея ПЕРММ приглашают художники из РФ и стран СНГ в возрасте от 21 года. Он продлится до середины октября. Победителей традиционно определит экспертный совет в лице директора ЦГК Татьяны Синицыной, главного куратора фонда MaxArt Марии Калининой, сооснователя Ассоциации арт-резиденций России, куратора резиденции «Выкса», Кристины Горлановой, куратора арт-резиденции фонда современного искусства MaxArt Маши Мирошиной и директора музея ПЕРММ Елены Новиковой.

Информационный обзор редакции. 18+