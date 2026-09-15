В ЦГК откроется выставка «Падение кита»: она исследует историю пермского пианино «Кама»

Выставочный проект называется «Падение кита». Его создатели предлагают задуматься, что общего у «Камы» и кита, который опускается на дно океана. На первый взгляд — ничего. Разобранный черный корпус пианино во время утилизации напомнил художнице тело огромного животного — сложного организма, который когда-то жил, а теперь распадается на части. «Так родилась метафора "Падение кита"— природного феномена, который означает не просто смерть. Тело огромного животного становится новой экосистемой и еще много лет поддерживает жизнь других организмов. Для выставки этот образ стал метафорой того, что происходит с "Камой": производство исчезло, но его следы продолжают жить в памяти людей, сохранившихся инструментах, архиве и новых художественных образах», — рассказали в Центре городской культурой.

Выставка «Падение кита» будет представлена в двух залах. В одном Любовь Шмыкова исследует историю Музлесдрева, где заготавливали резонансную древесину для музыкальных инструментов, во втором — обращается внутрь самого пианино, в котором струны и молоточки превращаются в части большого живого организма. Художница пересобрала истории, которые собирали авторы фильмы «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз», через материальную память — дерево, металл, звук, архив и тело вещи. То, что в итоге вышло, представят на новой выставке ЦГК, которая откроется 18 сентября.

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