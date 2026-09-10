В галерее «Пермский период» покажут больше 300 работ камнерезов и керамистов: открывается выставка «Золотые руки Прикамья»

В этом году зрителям представят свыше 300 новых работ сотни мастеров: скульптуру, декоративные композиции, посуду, предметы быта и интерьера. Отдельной частью выставки станут фотографии известного пермского фотохудожника Юрия Чернова, в которых отражен мир формы, фактуры и человеческого взгляда.

География в этом году выйдет за пределы Пермского края: к проекту присоединятся участники из других регионов России. Организаторы стремятся создать пространство, где возможность высказаться получает каждый автор — независимо от опыта и профессионального статуса: зрителям представят работы студентов и состоявшихся мастеров.