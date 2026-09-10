В галерее «Пермский период» покажут больше 300 работ камнерезов и керамистов: открывается выставка «Золотые руки Прикамья»

В галерее «Пермский период» с 11 сентября открывается выставка-ярмарка работ камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья». Главная тема этого года — «Пары, дуэты, диалоги». Авторы поразмышляют о взаимодействии и противопоставлении, о встрече двух начал, форм, характеров и смыслов.
В этом году зрителям представят свыше 300 новых работ сотни мастеров: скульптуру, декоративные композиции, посуду, предметы быта и интерьера. Отдельной частью выставки станут фотографии известного пермского фотохудожника Юрия Чернова, в которых отражен мир формы, фактуры и человеческого взгляда.
География в этом году выйдет за пределы Пермского края: к проекту присоединятся участники из других регионов России. Организаторы стремятся создать пространство, где возможность высказаться получает каждый автор — независимо от опыта и профессионального статуса: зрителям представят работы студентов и состоявшихся мастеров.
Выставка-ярмарка «Золотые руки Прикамья» в шестой раз. «Каждый год зрители видят здесь новые работы — произведения предыдущих фестивалей не повторяются. Поэтому знакомая выставка каждый раз оказывается новой», — отметили в галерее «Пермский период».
Программа «Золотых руки Прикамья» будет включать не только выставочную часть. В течение месяца будут работать фестивальная площадка «На все руки мастер», пройдут мастер-классы, творческие встречи с художниками, презентации, арт-медиации и экскурсии для организованных групп. Зрителям предлагают поучаствовать в онлайн-голосовании и самостоятельно выбрать понравившиеся произведения.
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