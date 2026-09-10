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Искусство

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Тактильную карту Чердыни представили в Перми: на ней детализированные миниатюры храмов и купеческих домов

В Пермской краевой библиотеке для слепых представили инклюзивный выставочный проект «Чердынь на кончиках пальцев». Он представляет собой тактильную карту исторической части Чердыни в миниатюре.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

На карте находятся детализированные миниатюры храмов и купеческих домов, с их помощью незрячие могут изучить архитектуру зданий, расположение улиц, лесных массивов и реки Колва. Макеты дополняют виртуальная выставка, тифлокомментарии и исторические справки.

Тактильную карту Чердыни создавали вручную мастера с ментальными особенностями развития вместе с педагогами из мастерской «Будетляне». Они уже изготавливали подобные карты Перми, Усолья и Соликамска. По словам руководителя инклюзивной мастерской «Будетляне» Екатерины Лившиц, подобные тактильные карты с миниатюрами и рельефом местности помогают освоить базовую информацию о культуре и истории города в доступной игровой форме. Они способствуют созданию инклюзивной среды, повышая осведомленность о потребностях людей с инвалидностью и развивая понимание и уважение к различным способностям и потребностям.

Информационный обзор редакции. 0+

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