Юбилейный фестиваль «ПРОСВЕТ» собрал больше 130 тысяч зрителей

Фестиваль «ПРОСВЕТ» включал также образовательную программу, которая прошла в Пермской галерее. Художники, кураторы и представители креативных индустрий, бизнеса и городских инициатив обсуждали важные темы, связанные с взаимодействием искусства, технологий и городской среды, такие как культурный капитал, событийный туризм, новые форматы визуального опыта и практики медиахудожников. Среди выступающих были представители НИУ ВШЭ, Пермского театра оперы и балета, LYM ART, Signatura, Lite Light, hilights.studio, Т2, «Атома», Дягилевского фонда и других значимых инициатив.

Мультимедиа-вечеринка «ПРОСВЕТА», которая проходила 29 августа на Заводе Шпагина, собрала больше 4 тыс. гостей.

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