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Искусство

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Юбилейный фестиваль «ПРОСВЕТ» собрал больше 130 тысяч зрителей

Пятый, юбилейный фестиваль света и медиаискусства «ПРОСВЕТ» за три дня собрал больше 130 тыс. зрителей. Он проходил с 28 по 30 августа.

Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»
Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»
Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»

В этом году он охватил несколько площадок: на фасаде театра оперы и балета представили 9 маппинг-работ. На территории Завода Шпагина, Дома Мешкова и Пермского хореографического училищеа показали 10 световых инсталляций на территории Завода Шпагина, в Усадьбе Мешкова и Пермском хореографическом училище. В программе «ПРОСВЕТА» участвовали более 20 медиахудожников и студий из России, Китая и Германии.

Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»
Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»
Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ»

Фестиваль «ПРОСВЕТ» включал также образовательную программу, которая прошла в Пермской галерее. Художники, кураторы и представители креативных индустрий, бизнеса и городских инициатив обсуждали важные темы, связанные с взаимодействием искусства, технологий и городской среды, такие как культурный капитал, событийный туризм, новые форматы визуального опыта и практики медиахудожников. Среди выступающих были представители НИУ ВШЭ, Пермского театра оперы и балета, LYM ART, Signatura, Lite Light, hilights.studio, Т2, «Атома», Дягилевского фонда и других значимых инициатив.

Мультимедиа-вечеринка «ПРОСВЕТА», которая проходила 29 августа на Заводе Шпагина, собрала больше 4 тыс. гостей.

Информационный обзор редакции. 6+

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