Центр памяти Михаила Романова откроется после реконструкции: в него вернутся оковы «ныробского узника»

Подлинные оковы «ныробского узника» — главная реликвия исторического Ныроба — вновь займут свое место в стенах Центра, который является структурным подразделением Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.

Дата открытия экспозиции не случайна. Ссылка боярина Михаила Никитича Романова в 1601 году стала поворотной в истории северного села. Тогда Ныроб вошел в историю Государства Российского как место особого почитания царствующей династии, укоренения православной веры и прославления высших человеческих добродетелей. «Не суровая участь высокородного пленника изменила историю этого северного села, а реакция местных жителей. Они разделили его страдания, тайно передавали ему еду сквозь стражу, за что поплатились свободой, но сохранили честь», — рассказали в дирекции Чердынского музея.

Экспозиция «Время милосердия» посвящена людям. Центральное место в ней наравне с историей почитания Михаила Романова и храмоздательства Ныроба займут судьбы самих местных жителей. Кроме главной реликвии в Центре представят историю строительства храмов Ныроба и уникальные артефакты, связанные с династией Романовых.

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