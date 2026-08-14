Организаторы «ПРОСВЕТа» рассказали о художниках из Германии и Китая: их работы появятся на фасаде театра оперы и балета

Площадкой для работы берлинского художника Tatsuru Arai будет здание театра оперы и балета. Инсталляция LUX VITAE («Свет жизни») станет продолжением многолетнего исследования автора в области энтропии, самоорганизации и экологических систем, а показ работы на фасаде театра, который носит имя Петра Чайковского — диалогом с наследием композитора. «Мой профиль — музыкальная композиция, и Чайковского я считаю одним из тех, кто глубже всего проник в суть человеческих эмоций», — говорит Arai.

Студия SKGPLUS в своих работах соединяет визуальный звуковой ряд, выстраивая смену ритма и пространства во времени. В Перми команда представит работу Element Couture — маппинг на здании театра оперы и балета. «Участие художников такого уровня встраивает Пермь в международный контекст световых фестивалей — в один ряд с Берлином, Парижем, Москвой и Гонконгом, где уже показывали работы участники "ПРОСВЕТА"», — отмечают организаторы фестиваля.

В 2026 году программа фестиваля «ПРОСВЕТ», кроме архитектурного маппинга, включает также образовательный блок, в который входят встречи с художниками, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городской культуре, фуд-корт и мультимедиа-вечеринка (18+), хедлайнерами которой будет электронный проект «Станция Метро Горьковская».

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