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Искусство

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Организаторы «ПРОСВЕТа» рассказали о художниках из Германии и Китая: их работы появятся на фасаде театра оперы и балета

Организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ» рассказали о зарубежных художниках, которые представят свои работы в Перми с 28 по 30 августа. Это SKGPLUS из Шэньчжэня (Китай) и Tatsuru Arai из Берлина (Германия).

Работа Tatsuru Arai
Tatsuru Arai

Работа Tatsuru Arai

Работа студии SKGPLUS
SKGPLUS

Работа студии SKGPLUS

Площадкой для работы берлинского художника Tatsuru Arai будет здание театра оперы и балета. Инсталляция LUX VITAE («Свет жизни») станет продолжением многолетнего исследования автора в области энтропии, самоорганизации и экологических систем, а показ работы на фасаде театра, который носит имя Петра Чайковского — диалогом с наследием композитора. «Мой профиль — музыкальная композиция, и Чайковского я считаю одним из тех, кто глубже всего проник в суть человеческих эмоций», — говорит Arai.

Студия SKGPLUS в своих работах соединяет визуальный звуковой ряд, выстраивая смену ритма и пространства во времени. В Перми команда представит работу Element Couture — маппинг на здании театра оперы и балета. «Участие художников такого уровня встраивает Пермь в международный контекст световых фестивалей — в один ряд с Берлином, Парижем, Москвой и Гонконгом, где уже показывали работы участники "ПРОСВЕТА"», — отмечают организаторы фестиваля.

В 2026 году программа фестиваля «ПРОСВЕТ», кроме архитектурного маппинга, включает также образовательный блок, в который входят встречи с художниками, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городской культуре, фуд-корт и мультимедиа-вечеринка (18+), хедлайнерами которой будет электронный проект «Станция Метро Горьковская».

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