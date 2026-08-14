Мурал из Пермского края, на котором бабушка и внук лепят пельмени, претендует на звание лучшего в Поволжье

Фестиваль в этом году посвящен Году единства народов России: работы художников раскрывают темы межнационального согласия, семейных ценностей, преемственности поколений и общей культурной идентичности. Мурал Марии Нестеркиной называется «Связь поколений», эта работа представляет Пермский край на фестивале.

В центре композиции — бабушка и внук, которые вместе лепят пельмени. «Для нашей семьи это символ домашнего уюта и единства. Этот мурал напоминает о том, как важно сохранять связь между поколениями, беречь семейные традиции и проводить время с близкими», — рассказала Мария Нестеркина.



Победителей окружного этапа фестиваля «ФормАРТ» объявят в конце лета. Их определят путем голосования, которое продлится до 16 августа. В списке претендентов на звание лучшего мурала Поволжья работы из 13 регионов Приволжского федерального округа.

Информационный обзор редакции.