Галерея готовит новую выставку: она посвящена трем поколениям пермских живописцев XIX — начала XX века

Зрителям представят живописные и графические работы всех представителей династии, исторические документы, фотографии, результаты архивных и искусствоведческих исследований. В экспозицию войдут произведения из Пермской галереи, музеев Соликамска и Березников, Музея истории Санкт-Петербурга, Екатеринбургского художественного музея, а также Государственного Русского музея.

В галерее говорят, что выставка — результат долгой работы сотрудников, во время которой раскрылись немало тайн и «белых пятен» в истории династии. Выставку «От Камы до Невы. Мастерство по наследству» планируют открыть 22 августа.

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