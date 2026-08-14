Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Галерея готовит новую выставку: она посвящена трем поколениям пермских живописцев XIX — начала XX века

Пермская художественная галерея готовится открыть новую выставку, посвященную трем поколениям пермских живописцев XIX — начала XX века: Бабины — Верещагины — Плотников. Она называется «От Камы до Невы. Мастерство по наследству».

Андрей Белимов-Гущин

Зрителям представят живописные и графические работы всех представителей династии, исторические документы, фотографии, результаты архивных и искусствоведческих исследований. В экспозицию войдут произведения из Пермской галереи, музеев Соликамска и Березников, Музея истории Санкт-Петербурга, Екатеринбургского художественного музея, а также Государственного Русского музея.

В галерее говорят, что выставка — результат долгой работы сотрудников, во время которой раскрылись немало тайн и «белых пятен» в истории династии. Выставку «От Камы до Невы. Мастерство по наследству» планируют открыть 22 августа.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: