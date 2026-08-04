Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Других кругах» откроется фотовыставка, где город — главный герой

В арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» с 5 августа начнет работать выставка «Город — молчаливый наблюдатель». На ней представят работы фотографа Полины Борисовой.

Полина Борисова

Новая фотовыставка в «Других кругах посвящена Перми. Город в ней выступает главным героем, у которого есть незримое лицо, которое еще не видел никто. Иногда его можно увидеть, услышать и ощутить — в танцующем на Каме свете или смехе горожан.

В рамках выставки в арт-пространстве планируются мастер-классы, кинопоказы и творческий вечер.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: