В «Других кругах» откроется фотовыставка, где город — главный герой

Новая фотовыставка в «Других кругах посвящена Перми. Город в ней выступает главным героем, у которого есть незримое лицо, которое еще не видел никто. Иногда его можно увидеть, услышать и ощутить — в танцующем на Каме свете или смехе горожан.

В рамках выставки в арт-пространстве планируются мастер-классы, кинопоказы и творческий вечер.

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