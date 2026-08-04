В «Других кругах» откроется фотовыставка, где город — главный герой

В арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» с 5 августа начнет работать выставка «Город — молчаливый наблюдатель». На ней представят работы фотографа Полины Борисовой.
Новая фотовыставка в «Других кругах посвящена Перми. Город в ней выступает главным героем, у которого есть незримое лицо, которое еще не видел никто. Иногда его можно увидеть, услышать и ощутить — в танцующем на Каме свете или смехе горожан.
В рамках выставки в арт-пространстве планируются мастер-классы, кинопоказы и творческий вечер.
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