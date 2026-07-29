В Черняевском лесу открывается волшебный маршрут из керамических тотемов и ветряков

Новый проект исследует феномен волшебного в Черняевском лесу. Во время творческой лаборатории участники испробовали на себе разные полевые практики от создания личных маршрутов и карт до отпечатывания фактуры. Опыт прогулок и картирования помог каждому автору создать образы будущих объектов и ответить на вопрос, как в этом месте обнаружить волшебство. В пространстве «Тут» рассказали, что подростки создали тотемы из глины и ветряки — эта работа позволила сделать не обычные арт-объекты, а связать физически и содержательно землю и воздух, миф и реальность, себя и лес.

Так получился волшебный маршрут по Черняевскому лесу. Сориентироваться на нем помогают керамические тотемы, которые помогают добраться до общего места встречи — поляны, где представлена коллективная инсталляция ветряков. Все объекты и их описания собраны в общем путеводителе. Авторы создали еще и семь индивидуальных карт, которые рассказывают, как одна и та же дорога может быть пройдена по-разному. Уличный проект «Передай волшебное: встреча земли и воздуха» в Черняевском лесу проработает до 30 сентября.

Информационный обзор редакции. 0+