Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Черняевском лесу открывается волшебный маршрут из керамических тотемов и ветряков

Пространство «Тут» 31 июля открывает новый уличный проект «Передай волшебное: встреча земли и воздуха» в Черняевском лесу. Его создавали подростки под кураторством художниц Ярославы Комиссаровой из Санкт-Петербурга и Зины Шершун из Калининграда.

МКУ «ПермГорЛес»

Новый проект исследует феномен волшебного в Черняевском лесу. Во время творческой лаборатории участники испробовали на себе разные полевые практики от создания личных маршрутов и карт до отпечатывания фактуры. Опыт прогулок и картирования помог каждому автору создать образы будущих объектов и ответить на вопрос, как в этом месте обнаружить волшебство. В пространстве «Тут» рассказали, что подростки создали тотемы из глины и ветряки — эта работа позволила сделать не обычные арт-объекты, а связать физически и содержательно землю и воздух, миф и реальность, себя и лес. 

Так получился волшебный маршрут по Черняевскому лесу. Сориентироваться на нем помогают керамические тотемы, которые помогают добраться до общего места встречи — поляны, где представлена коллективная инсталляция ветряков. Все объекты и их описания собраны в общем путеводителе. Авторы создали еще и семь индивидуальных карт, которые рассказывают, как одна и та же дорога может быть пройдена по-разному. Уличный проект «Передай волшебное: встреча земли и воздуха» в Черняевском лесу проработает до 30 сентября.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: