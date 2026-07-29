От обвинской до уфтюжской: в «Пермском периоде» покажут работы мастеров народной росписи со всей России

Выставка «Расписная суббота» начнет работать с 31 июля. В экспозицию вошли художественные панно, предметы домашней утвари, игрушки, скульптурные композиции. Все эти работы создали современные мастера в традиционных техниках росписи, особенно обвинской и уральско-сибирской, считается исторически близкой для Пермского края. Также представлены нижнетагильская, мезенская, петербургская, пермогорская, уфтюжская виды росписи.

В пространстве «Пермского периода» можно увидеть работы Ольги Матуковой из Нижнего Тагила, Ирины Овсянниковой-Грабаровской из Лысьвы, Екатерины Шкель из Екатеринбурга, Светланы Рыбкиной из Павловского посада, Марии Швецовой из Суксуна, Людмилы Ерохиной из Перми.

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