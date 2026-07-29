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Искусство

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От обвинской до уфтюжской: в «Пермском периоде» покажут работы мастеров народной росписи со всей России

В частной галерее «Пермский период» откроется выставка «Расписная суббота». На ней собраны работы мастеров народной росписи, участвующих в одноименном всероссийском фестивале, который 14 лет подряд проводит дом народного творчества «Губерния». Новая выставка — совместный проект двух институций.

Работа Марины Швецовой из Суксуна
Галерея «Пермский период»

Работа Марины Швецовой из Суксуна

Работа Юлии Родиной из Перми
Галерея «Пермский период»

Работа Юлии Родиной из Перми

Работа Екатерины Шкель из Екатеринбурга
Галерея «Пермский период»

Работа Екатерины Шкель из Екатеринбурга

Выставка «Расписная суббота» начнет работать с 31 июля. В экспозицию вошли художественные панно, предметы домашней утвари, игрушки, скульптурные композиции. Все эти работы создали современные мастера в традиционных техниках росписи, особенно обвинской и уральско-сибирской, считается исторически близкой для Пермского края. Также представлены нижнетагильская, мезенская, петербургская, пермогорская, уфтюжская виды росписи.

В пространстве «Пермского периода» можно увидеть работы Ольги Матуковой из Нижнего Тагила, Ирины Овсянниковой-Грабаровской из Лысьвы, Екатерины Шкель из Екатеринбурга, Светланы Рыбкиной из Павловского посада, Марии Швецовой из Суксуна, Людмилы Ерохиной из Перми. 

Информационный обзор редакции. 0+

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