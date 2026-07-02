Дореволюционные с фарфоровыми головами и кустарные тканевые: в Доме Мешкова открылась выставка, посвященная игровым куклам

Самые ранние и редкие куклы на выставке — дореволюционные с фарфоровыми головами, доступные только состоятельным людям. Одна из них стала свадебным подарком Марии Гавриловне Романовой в 1904 году, фотографию владелицы можно увидеть рядом. Две другие производства 1910-х годов, их создали на крупнейшей в России в те годы фарфоровой фабрике «Журавлев и Кочешков».

На выставке представлены куклы из ткани и кожи, изготовленные обскими уграми (ханты и манси), и достаточно редкие сейчас композитные «Анжелика» 1950-х гг. производства немецкой фабрики «Кёниг и Вернике» и «Индианка» нач. 1980-х гг. Ивановской фабрики игрушек. Среди современных кукол особое место занимают две девочки, созданные в 2010 году реставратором музея Ниной Шелонниковой для своей внучки. На выставке можно увидеть еще и кукольные мебель, посуда, одежда, позволявшие сделать игры с куклами более разнообразными и увлекательными.

Информационный обзор редакции. 6+