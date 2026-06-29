Ловить на камеру то, что обычно ускользает от взгляда: в ЦГК стартует цикл фотопрогулок

Художница Настя Кочергина работает с фото, а также со звуком, текстом, mixed media. Ее практика основана на темах времени, памяти и повседневного опыта.

Жесткого маршрута нет, фотодрейв — это скорее творческое исследование. Участники будут свободно передвигаться по центральным улицам города, заострять внимание на том, что обычно ускользает из виду, и ловить мгновения на камеру, причем неважно, телефона или фотоаппарата.

Информационный обзор редакции. 12+