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Искусство

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Ловить на камеру то, что обычно ускользает от взгляда: в ЦГК стартует цикл фотопрогулок

Центр городской культуры готовится запустить цикл фотопрогулок от пермской художницы Насти Кочергиной. Первая запланирована на 30 июня.

Настя Кочергина

Художница Настя Кочергина работает с фото, а также со звуком, текстом, mixed media. Ее практика основана на темах времени, памяти и повседневного опыта.

Жесткого маршрута нет, фотодрейв — это скорее творческое исследование. Участники будут свободно передвигаться по центральным улицам города, заострять внимание на том, что обычно ускользает из виду, и ловить мгновения на камеру, причем неважно, телефона или фотоаппарата.

Информационный обзор редакции. 12+

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