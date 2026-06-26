Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В арт-резиденции покажут «Фактуру быта»: на выставке представят работы пяти художников

В Перми 2 июля откроется выставка «Фактура быта». Это коллаборация Пермской Арт-резиденцией и арт-проекта «Четыре угла Поля — Гогена».

Пермская арт-резиденция/ВКонтакте

Главная тема выставки — особенности повседневного быта городских и сельских жителей. «Воспроизведение фактуры быта в данном случае — это не банальное срисовывание реальности, а визуализация символов труда и отдыха, будней и праздников, нравов и обычаев, общественных и личных взаимоотношений людей», — отмечают в Пермской арт-резиденции.

На выставке покажут пейзажи и натюрморты в бытовом жанре живописи и графики пяти художников: Елизаветы Юшковой, Александры Бубновой, Валерия Бендера, Дианы Камакаевой, Татьяны Михалевой.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: