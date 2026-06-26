В арт-резиденции покажут «Фактуру быта»: на выставке представят работы пяти художников

Главная тема выставки — особенности повседневного быта городских и сельских жителей. «Воспроизведение фактуры быта в данном случае — это не банальное срисовывание реальности, а визуализация символов труда и отдыха, будней и праздников, нравов и обычаев, общественных и личных взаимоотношений людей», — отмечают в Пермской арт-резиденции.

На выставке покажут пейзажи и натюрморты в бытовом жанре живописи и графики пяти художников: Елизаветы Юшковой, Александры Бубновой, Валерия Бендера, Дианы Камакаевой, Татьяны Михалевой.

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