Галерея и музей ПЕРММ попали в топ-10 новых музеев России, которые стоит посетить

Галерею отметили сразу в двух рейтингах. Она вошла в семь лучших художественных музеев вне Москвы и Санкт-Петербурга, а также в десятку новых музеев России, которые стоит посетить, куда попал и музей современного искусства ПЕРММ.

«Это признание не только нашей галереи, но и той огромной работы, которая стояла за переездом в новое здание, сохранением коллекции и созданием пространства, где искусство говорит с каждым», — отметили в галерее.

Информационный обзор редакции.