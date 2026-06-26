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Искусство

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Галерея и музей ПЕРММ попали в топ-10 новых музеев России, которые стоит посетить

Пермская художественная галерея попала в топ проекта «Окно в Россию». Он рассказывает о стране на нескольких иностранных языках через ее историю, традиции и искусство.

Галерею отметили сразу в двух рейтингах. Она вошла в семь лучших художественных музеев вне Москвы и Санкт-Петербурга, а также в десятку новых музеев России, которые стоит посетить, куда попал и музей современного искусства ПЕРММ.

«Это признание не только нашей галереи, но и той огромной работы, которая стояла за переездом в новое здание, сохранением коллекции и созданием пространства, где искусство говорит с каждым», — отметили в галерее.

Информационный обзор редакции.

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