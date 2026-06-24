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Искусство

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В марийской усадьбе открылась экспозиция, посвященная культуре и традициям этого народа

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» открылась экспозиция «Сурт». Она посвящена традиционной культуре марийцев Пермского края, ее сохранению и развитию.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте

Экспозиция разместилась в марийском доме из села Красный Луг. «Сурт» в переводе с марийского — усадьба, дом с надворными постройками и крестьянское жилище с хозяйством при нем. В музее рассказали, что марийская усадьба привлекла внимание научных сотрудников «Хохловки» в 2018 году, когда возобновились командировки за новыми экспонатами для музея. Дом построил в 1910-е годы Иликай Ильин.

«Сурт» знакомит с уникальностью традиционной культуры прикамских марийцев, традициями при строительстве дома, этническими особенностями в организации и планировании пространства дома. Например, по марийской традиции над окнами и входной дверью, в углах жилища и хозяйственных построек клали ветки можжевельника, шиповника — для защиты дома от злых сил, а на кухне у печи делали небольшое волоковое окно, которое использовалось для проветривания помещения.

Информационный обзор редакции. 6+

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