В марийской усадьбе открылась экспозиция, посвященная культуре и традициям этого народа

Экспозиция разместилась в марийском доме из села Красный Луг. «Сурт» в переводе с марийского — усадьба, дом с надворными постройками и крестьянское жилище с хозяйством при нем. В музее рассказали, что марийская усадьба привлекла внимание научных сотрудников «Хохловки» в 2018 году, когда возобновились командировки за новыми экспонатами для музея. Дом построил в 1910-е годы Иликай Ильин.

«Сурт» знакомит с уникальностью традиционной культуры прикамских марийцев, традициями при строительстве дома, этническими особенностями в организации и планировании пространства дома. Например, по марийской традиции над окнами и входной дверью, в углах жилища и хозяйственных построек клали ветки можжевельника, шиповника — для защиты дома от злых сил, а на кухне у печи делали небольшое волоковое окно, которое использовалось для проветривания помещения.

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