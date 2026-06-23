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Искусство

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В «Пермском периоде» откроется выставка одного из самых узнаваемых современных художников Пермского края

В галерее «Пермский период» открывается персональная выставка живописи Вячеслава Петряева «ХХ лет спустя» — одного из самых узнаваемых современных художников Пермского края. Вернисаж пройдет 25 июня.

Работы Вячеслава Петряева
Работы Вячеслава Петряева
Работы Вячеслава Петряева

В основе художественного языка Вячеслава Петряева — глубокое знание натуры, любовь к родному краю и искренний интерес к истории России. Особое место в творчестве автора — пейзажи с природой Урала. В галерее «Пермский период» рассказли, что художник много работает на пленэре, и это придает его картинам особую достоверность и эмоциональную выразительность. Значительное место в творчестве Вячеслава Петряева занимают жанровые композиции, посвященные человеку труда — художник много лет работал на промышленном предприятии. А в последние годы Вячеслав Петряев стал часто обращаться к исторической тематике: цикл работ посвящен событиям XV–XX веков.

На выставке «ХХ лет спустя» в галерее «Пермский период» представят наиболее значимые произведения Вячеслава Петряева разных лет от лирических уральских пейзажей до масштабных исторических полотен, которые позволят посмотреть на его творчество с разных сторон.

Информационный обзор редакции. 6+

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