Работы двух пермских художниц вошли в топ-10 Эрарта Премии

Сначала музей сформировал лонг-лист из 40 авторов, чьи работы представили на специальной выставке: зрители могли проголосовать за понравившиеся работы и определить таким образом лауреатов и победителя.

Работы «Папино пальто» Ирины Пьянковой из Перми и «Иллюзия» Анастасии Голубевой из Добрянки попали в десятку лауреатов. Авторы получили по 100 тыс. рублей. Гран-при и приз в 500 тыс. рублей у Успеха Провалова с работой «Ночь на Ивана Купалу».

Информационный обзор редакции. 12+