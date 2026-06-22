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Искусство

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Работы двух пермских художниц вошли в топ-10 Эрарта Премии

Две художницы из Пермского края вошли в число победителей Эрарта Премии — 2026, четвертой ежегодной премии в области современного искусства. В списке десять авторов, представляющих разные направления: от инсталляции до фотографии.

«Иллюзия» Анастасии Голубевой
Анастасия Голубева

«Иллюзия» Анастасии Голубевой

«Папино пальто» Ирины Пьянковой
Ирина Пьянкова

«Папино пальто» Ирины Пьянковой

Сначала музей сформировал лонг-лист из 40 авторов, чьи работы представили на специальной выставке: зрители могли проголосовать за понравившиеся работы и определить таким образом лауреатов и победителя.

Работы «Папино пальто» Ирины Пьянковой из Перми и «Иллюзия» Анастасии Голубевой из Добрянки попали в десятку лауреатов. Авторы получили по 100 тыс. рублей. Гран-при и приз в 500 тыс. рублей у Успеха Провалова с работой «Ночь на Ивана Купалу».

Информационный обзор редакции. 12+

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