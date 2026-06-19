Пермская галерея и Третьяковка временно обменялись картинами

В Перми экспонируется работа «Любители бури». Ее в 1906 году написал один из ярких представителей символизма, друг и соратника Борисова-Мусатова Петр Уткин. Картина — одно из программных полотен символистского периода.

В галерее отметили, что такой обмен дает возможность увидеть знакомые имена в новом контексте и вести диалог на языке искусства. «Любители бури» представлена в экспозиции «Искусство рубежа XIX–XX веков. Авангард» до ноября 2026 года.

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