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Искусство

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Ночная фотопрогулка, зин и обсуждение «Жука в муравейнике»: известна программа открытых мастерских арт-резиденции MaxArt

Появилась программа открытых творческих мероприятий с художниками 11 сезона резиденции фонда MaxArt. События пройдут с 20 по 25 июня в городских локациях и старинном особняке на Пермской улице, где находится сама арт-резиденция.

Фонд MaxArt

Программу 20 июня откроет мастер-класс художницы Яны Арбузовой и куратора резиденции MaxArt в Перми Маши Мирошиной. Участники будут создавать зин на тему «фантазирование о несуществующей ботанике с вымышленными растениями». 23 июня пройдет встреча психоаналитической лаборатории утопического воображения (ПЛУВ): будут разбирать научно-фантастический детектив братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В фокусе окажется раса голованов, разумных собаковидных существ, чья эволюция становится поводом для размышлений о коммуникации человека и нечеловеческих видов.

Завершит программу ночная фотопрогулка по Перми: ее проведет художник Иван Михайлов, участник выставок в культурных институциях России, США, Испании, Франции, Нидерландов и Италии. Он расскажет об технических особенностях и художественных аспектах ночной съемки.

Информационный обзор редакции. 16+

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