Утверждены 11 концепций выставочных проектов в музеях Пермского края

У муниципальных музеев в Пермском крае появились разработанные концепции экспозиционно-выставочных пространств. Проекты утвердила специальная комиссия, в которую входят специалисты музейного дела, представители креативных индустрий и эксперты в сфере культурного развития региона.
В списке 11 утвержденных проектов:
- «Соль меняет все» — концепция для музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске;
- «Одна на всех — Победа» и «Воевода Земли Пермской» — проекты Соликамского краеведческого музея;
- «Строгановы: Игра династий» и «Музей одного поэта. Алексей Решетов» — концепции Березниковского историко-художественного музея;
- «Столица Строгановых в конце XVIII — начале XX веков» и «Строгановы: культурный проект» — проекты Ильинского краеведческого музея;
- «Чусовой — железный город» — концепция Чусовского музея;
- «Токарь за мольбертом» — проект Краснокамской картинной галереи;
- «Лучший завод Строгановых» — концепция Добрянского историко-краеведческого музея;
- «Земля Угля» — проект Кизеловского краеведческого музея.
Реализация утвержденных концепций позволит модернизировать музейное пространство, создать новые выставочные площадки и расширить возможности для культурного просвещения жителей. «Сохранение исторического наследия — важнейшая задача современного общества. Музеи помогают помнить о прошлом и формировать будущее, воспитывая у молодежи уважение к традициям и культуре родного края», — отметили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
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