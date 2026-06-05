Утверждены 11 концепций выставочных проектов в музеях Пермского края

В списке 11 утвержденных проектов:

«Соль меняет все» — концепция для музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске;

«Одна на всех — Победа» и «Воевода Земли Пермской» — проекты Соликамского краеведческого музея;

«Строгановы: Игра династий» и «Музей одного поэта. Алексей Решетов» — концепции Березниковского историко-художественного музея;

«Столица Строгановых в конце XVIII — начале XX веков» и «Строгановы: культурный проект» — проекты Ильинского краеведческого музея;

«Чусовой — железный город» — концепция Чусовского музея;

«Токарь за мольбертом» — проект Краснокамской картинной галереи;

«Лучший завод Строгановых» — концепция Добрянского историко-краеведческого музея;

«Земля Угля» — проект Кизеловского краеведческого музея.

Реализация утвержденных концепций позволит модернизировать музейное пространство, создать новые выставочные площадки и расширить возможности для культурного просвещения жителей. «Сохранение исторического наследия — важнейшая задача современного общества. Музеи помогают помнить о прошлом и формировать будущее, воспитывая у молодежи уважение к традициям и культуре родного края», — отметили в пресс-службе министерства культуры Пермского края.