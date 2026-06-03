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Искусство

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В Центральном выставочном зале представят «Великое неизвестное» Армена и Ольги Гаспарян

В Центральном выставочном зале 5 июня пройдет вернисаж «Magnum ignotum — Великое неизвестное». На ней будут представлены работы петербургских художников Армена и Ольги Гаспарян, работающих в стиле метафизического символизма.

Картина Армена Гаспаряна
Армен Гаспарян

Картина Армена Гаспаряна

Их творчество представляет собой диалог мифа и современности: художники создали уникальный язык, объединивший фундаментальные традиции классического искусства и новаторские поиски в области формы.

В творчестве Армена и Ольги Гаспарян философский термин Magnum Ignotum, который с латинского языка переводится как «Великое неизвестное», становится самим методом и смыслом их искусства. «Армен через живописные образы размышляет о сути вещей с подчеркнутой мыслью, что нельзя увидеть и познать все за один раз. В этой связи процесс разглядывания картины становится процессом познания. Зритель, сталкиваясь с полотном, оказывается перед лицом Magnum Ignotum: он видит лишь часть, намек, а целое раскрывается при долгом внимательном рассматривании. Язык высказывания Ольги сакральный, говорит о мире, недоступном физическому зрению. Библейские, античные, каббалистические символы выстраиваются в композиции. Ее Magnum Ignotum делает невидимое видимым через метафору и знак», — рассказывают в Центральном выставочном зале о творчестве художников.

Информационный обзор редакции. 6+

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