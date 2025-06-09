На набережной Камы появился музей под открытым небом

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что стенды уличной выставки посвящены отдельным сюжетам, каждый из которых привязан к конкретному месту, территории и береговому сооружению. Среди них: затоны, пристани, причалы, мосты, предприятия, строящие и ремонтирующие суда, разные виды речного транспорта конца XIX–XX веков, а еще отдельные личности, которые имеют непосредственное отношение к судостроению и судоходству на Каме.

На стендах размещены 53 фотографии, 8 документов, 4 плана, рисунок, страницы печатных изданий. Среди использованных материалов есть работы пермских фотографов: Ивана Кисарева, Анатолия Зернина, Юрия Силина, а также рисунок художника Анатолия Тумбасова. Выставка «Камский фарватер» — совместный проект Центрального выставочного зала и Государственного архива Пермского края.

Информационный обзор редакции.