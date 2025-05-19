Комплекс «Усолье Строгановское» попало в пятерку лучших историко-архитектурных парков России

Комплекс «Усолье Строгановское» отметили в категории «Историко-архитектурные, музейные парки, усадьбы». Всего шорт-лист этой номинации попали пять пространств, лучшим стал музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» из Севастополя.

Как рассказали в управлении культуры города Березники, на премию «Парки России» могли претендовать территории, благоустроенные по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителям вручили наградные статуэтки «Девушка с веслом» — многолетний символ парковой культуры.

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» — одно из подразделений Березниковского историко-художественного музея. В него входит более 40 памятников архитектуры XVII-XIX веков, среди них: Спасо-Преображенский собор и колокольня, Палаты Строгановых, Никольская церковь.

Информационный обзор редакции.