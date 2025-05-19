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Искусство

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Комплекс «Усолье Строгановское» попало в пятерку лучших историко-архитектурных парков России

«Усолье Строгановское» вошло в шорт-лист номинантов Всероссийской премии «Парки России-2025». На конкурс подали более 570 заявок из разных регионов России, но победителями в разных номинациях стали 22 парка.

Усолье Строгановское/ВКонтакте

Комплекс «Усолье Строгановское» отметили в категории «Историко-архитектурные, музейные парки, усадьбы». Всего шорт-лист этой номинации попали пять пространств, лучшим стал музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» из Севастополя.

Как рассказали в управлении культуры города Березники, на премию «Парки России» могли претендовать территории, благоустроенные по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителям вручили наградные статуэтки «Девушка с веслом» — многолетний символ парковой культуры.

Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» — одно из подразделений Березниковского историко-художественного музея. В него входит более 40 памятников архитектуры XVII-XIX веков, среди них: Спасо-Преображенский собор и колокольня, Палаты Строгановых, Никольская церковь.

Информационный обзор редакции.

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