18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В музее «Хохловка» откроется выставка, посвященная наличникам и резным украшениям деревянных домов

В Никольском соляном амбаре архитектурно-этнографического музея «Хохловка» с 14 мая откроется «Узорочье» (0+). Новая выставка представит наличники и резные украшения деревянных домов.

Пермский краеведческий музей
Пермский краеведческий музей
Пермский краеведческий музей

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что посетители увидят подкарнизные доски, охлупни, крылечные кронштейны, резные украшения деревянных пермских домов и более двадцати наличников. Все представленное на выставке взято из фондов Пермского краеведческого музея. Специалисты начали собирать и изучать элементы деревянного декора в 1960-х годах.

Выставка «Узорочье» — вторая часть проекта «По сусекам», который представляет открытое фондохранение Пермского краеведческого музея. Первая, «КЛАДовая», была посвящена предметам крестьянского быта.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: