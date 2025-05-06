В музее «Хохловка» откроется выставка, посвященная наличникам и резным украшениям деревянных домов

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что посетители увидят подкарнизные доски, охлупни, крылечные кронштейны, резные украшения деревянных пермских домов и более двадцати наличников. Все представленное на выставке взято из фондов Пермского краеведческого музея. Специалисты начали собирать и изучать элементы деревянного декора в 1960-х годах.

Выставка «Узорочье» — вторая часть проекта «По сусекам», который представляет открытое фондохранение Пермского краеведческого музея. Первая, «КЛАДовая», была посвящена предметам крестьянского быта.

Информационный обзор редакции.