В музее «Хохловка» откроется выставка, посвященная наличникам и резным украшениям деревянных домов

В Никольском соляном амбаре архитектурно-этнографического музея «Хохловка» с 14 мая откроется «Узорочье» (0+). Новая выставка представит наличники и резные украшения деревянных домов.
В пресс-службе министерства культуры рассказали, что посетители увидят подкарнизные доски, охлупни, крылечные кронштейны, резные украшения деревянных пермских домов и более двадцати наличников. Все представленное на выставке взято из фондов Пермского краеведческого музея. Специалисты начали собирать и изучать элементы деревянного декора в 1960-х годах.
Выставка «Узорочье» — вторая часть проекта «По сусекам», который представляет открытое фондохранение Пермского краеведческого музея. Первая, «КЛАДовая», была посвящена предметам крестьянского быта.
Информационный обзор редакции.
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