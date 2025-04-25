В ПЕРММ планируют открыть сразу три выставки: рассказываем о каждой из них

В музее современного искусства ПЕРММ 26 апреля планируют открыть сразу три новых проекта. Выставка Вячеслава Смирнова, «СШ-40», а также «Отечество. «Культура — наша судьба».
Выставка «СШ-40» посвящена одноименной лысьвенской каске, которую называли «Стальной шлем». За годы войны было выпущено 10 500 000 экземпляров: каждый солдат Красной армии носил, держал в руках или видел ее. Скульптор Рустам Исмагилов и куратор Александр Леонов вдохновились историей «СШ-40» и создали памятник лысьвенской каске. «Центральная стела при помощи системы зеркал демонстрирует колоссальное количество выпущенных касок, символизируя как индивидуальную судьбу каждого солдата, так и коллективную память о миллионах тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны», — объяснили в пресс-службе ПЕРММ идею.
Выставка «Отечество. «Культура — наша судьба» соберет 25 живописных полотен молодых художников из 24 регионов России. Работы были созданы в стенах музея ПЕРММ в рамках арт-трека стратегической сессии «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Концепция выставки строится на показе богатства культурного наследия страны и современного развития разных регионов — это создает мост между прошлым и будущим.
Работы театрального художника, графика, живописца и фотографа Вячеслава Смирнова хранятся в коллекции музея ПЕРММ, художественной галереи, а также частных собраниях в Германии, Голландии, России, Франции, Швеции, Шотландии. «Вячеслав Смирнов постоянно узнаваем и невероятно изменчив. С каждой серией своих удивительных работ он предстает в новом обличье. Узнаваемость объясняется глубоким чувством стиля, присущим ему, а постоянное обновление — чувством гармонии, заложенной в стремительно текущем времени. Каждое произведение Вячеслава Александровича позволяет проникнуть во внутренние измерения художественной реальности, очутиться в идеальном», — говорят о его работах в музее ПЕРММ.
Информационный обзор редакции. 12+
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