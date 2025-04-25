В ПЕРММ планируют открыть сразу три выставки: рассказываем о каждой из них

Выставка «Отечество. «Культура — наша судьба» соберет 25 живописных полотен молодых художников из 24 регионов России. Работы были созданы в стенах музея ПЕРММ в рамках арт-трека стратегической сессии «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Концепция выставки строится на показе богатства культурного наследия страны и современного развития разных регионов — это создает мост между прошлым и будущим.

Работы театрального художника, графика, живописца и фотографа Вячеслава Смирнова хранятся в коллекции музея ПЕРММ, художественной галереи, а также частных собраниях в Германии, Голландии, России, Франции, Швеции, Шотландии. «Вячеслав Смирнов постоянно узнаваем и невероятно изменчив. С каждой серией своих удивительных работ он предстает в новом обличье. Узнаваемость объясняется глубоким чувством стиля, присущим ему, а постоянное обновление — чувством гармонии, заложенной в стремительно текущем времени. Каждое произведение Вячеслава Александровича позволяет проникнуть во внутренние измерения художественной реальности, очутиться в идеальном», — говорят о его работах в музее ПЕРММ.