В «Других кругах» откроется персональная выставка художника-мозаичиста

На выставке покажут работы по мотивам произведений искусства разных творцов. Разноцветные кусочки витражной мозаики преломляют свет особым образом, создавая ощущение глубины и объема. С помощью своих работ художница передает дух оригиналов через призму витражной техники

Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, выставка гармонично сочетает современные технологии и традиционные художественные приемы.