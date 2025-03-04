В «Других кругах» откроется персональная выставка художника-мозаичиста

В арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала с 5 марта откроется «Оранжевый букет» (6+). Это персональная выставка художника-мозаичиста Марины Сотниковой, работающей в технике витража.
На выставке покажут работы по мотивам произведений искусства разных творцов. Разноцветные кусочки витражной мозаики преломляют свет особым образом, создавая ощущение глубины и объема. С помощью своих работ художница передает дух оригиналов через призму витражной техники
Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, выставка гармонично сочетает современные технологии и традиционные художественные приемы.
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