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Искусство

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В «Других кругах» откроется персональная выставка художника-мозаичиста

В арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала с 5 марта откроется «Оранжевый букет» (6+). Это персональная выставка художника-мозаичиста Марины Сотниковой, работающей в технике витража.

Полина Борисова/ВКонтакте
Полина Борисова/ВКонтакте

На выставке покажут работы по мотивам произведений искусства разных творцов. Разноцветные кусочки витражной мозаики преломляют свет особым образом, создавая ощущение глубины и объема. С помощью своих работ художница передает дух оригиналов через призму витражной техники

Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, выставка гармонично сочетает современные технологии и традиционные художественные приемы.

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