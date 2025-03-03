На парковке «Кристалл-центра» открылся стрит-арт полигон

Созданные граффитчиками теги и образы соберут в специальный стикерпак. Их включат в линейку тематического мерча. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, рассказали, что второй фестиваль на стрит-арт полигоне пройдет в апреле-мае. В планах у организаторов провести подобные события в июне-июле и августе-сентябре.

«Динамика» будет работать как выставочное пространство, где художники смогут показать свои работы. На новой площадке также будут проводить мастер-классы и воркшопы, в том числе по кастомизации одежды.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.