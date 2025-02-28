18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

На заводе Шпагина обновилась выставка: она показывает историю эвакуации Ленинградского балета в годы войны

В Перми, на заводе Шпагина, обновили экспозицию выставки «Мы защищаем свой родной дом» (6+). На ней показали историю эвакуации в Молотов Ленинградского Академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр оперы и балета) и Ленинградского хореографического училища (сейчас это Академия русского балета им. А.Я. Вагановой).

Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram
Алла Платонова/Telegram

На выставке покажут костюм из постановки «Жизель», пуанты учениц хореографического училища, а также их дневники. Эти экспонаты бережно хранились в Пермском хореографическом училище.

«За три неполных года ленинградские артисты перенесли на пермскую сцену 27 оперных и балетных постановок. Танцевали классический репертуар, давали многочисленные шефские концерты на оборонных заводах, в воинских частях, в госпиталях, в детских домах, на прифронтовых площадках. Выступали в Уфе, Магнитогорске и Кизеле, Свердловске… Творческие бригады выезжали с концертами на Северо-западный фронт и в Ленинград», — рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: