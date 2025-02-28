На заводе Шпагина обновилась выставка: она показывает историю эвакуации Ленинградского балета в годы войны

На выставке покажут костюм из постановки «Жизель», пуанты учениц хореографического училища, а также их дневники. Эти экспонаты бережно хранились в Пермском хореографическом училище.

«За три неполных года ленинградские артисты перенесли на пермскую сцену 27 оперных и балетных постановок. Танцевали классический репертуар, давали многочисленные шефские концерты на оборонных заводах, в воинских частях, в госпиталях, в детских домах, на прифронтовых площадках. Выступали в Уфе, Магнитогорске и Кизеле, Свердловске… Творческие бригады выезжали с концертами на Северо-западный фронт и в Ленинград», — рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.