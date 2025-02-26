«Вся многогранность стихии»: в арт-резиденции откроется выставка «Воздух»

Каждый из участников показывает свое видение воздуха и раскрывает при этом всю многогранность стихии. Как объяснили в пресс-службе администрации, экспозиция выставки — пример того, как коллективное сознание приводит к созданию вдохновляющих произведений, а творческие люди, в буквальном смысле дыша одним воздухом, становятся единомышленниками.

«Воздух — неуловимая основа всего. В любом произведении, которое создано художником, воздух – обязательный и неотъемлемый элемент, сигнал для зрителя о том, что персонажи и образы живые. Только тогда они способны взаимодействовать с пространством. Пусть эта выставка станет живительным глотком воздуха для зрителя», — рассказала куратор проекта Екатерина Безденежных.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.