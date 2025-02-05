В «Пермском периоде» откроется персональная выставка импрессиониста Дмитрия Пермякова

Выставка «1000 и один этюд» соберет в себе наблюдения художника: глобальное понимание ценности человеческой жизни, сотканной из множества мгновений, событий, впечатлений и путешествий. В экспозицию войдут работы, представляющие творческий период художника с 1998 года по данный момент.

Импрессионизм Пермякова описывают как «коренной, с дерзким озорством, но в то же время с едва угадывающейся ноткой гротеска и "русского сплина"». Сам художник считает своим жизненным и творческим кредо — наблюдать и любить жизнь. Его работы были выставлены вместе с произведениями Огюста Ренуара, в итоге живописная работа Дмитрия Пермякова пополнила коллекцию королевы Елизаветы II.

Картины Дмитрия Пермякова хранятся в Ульяновском художественном музее, Заволжском художественном музее г. Кинешма, Народной картинной галерее (пос. Солнечный, Тверская обл.), Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров), в галереях и частных собраниях России, США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Люксембурга, Черногории, Китая, Тайваня.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.