В «Других кругах» откроется выставка творческого тандема Анны Барской и Анастасии Трамвайной

В арт-пространстве «Другие круги» 30 января откроется выставка художниц Анны Барской и Анастасии Трамвайной. Она называется «Хрустальные сны» (0+).
Сами художницы говорят, этой выставкой они делятся со зрителями своим философским взглядом на мир, запечатлев его в привычных образах. Обычные предметы и персонажи в работах превращаются в фантастические сюжеты, напоминающие сны.
Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики, в работах Анна Барской можно наблюдать грани «подвижного-статичного», «живого-неживого», «реального-нереального», а творчество Анастасии Трамвайной посвящается всем мечтателям и аутсайдерам.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.
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