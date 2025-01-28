В «Других кругах» откроется выставка творческого тандема Анны Барской и Анастасии Трамвайной

Сами художницы говорят, этой выставкой они делятся со зрителями своим философским взглядом на мир, запечатлев его в привычных образах. Обычные предметы и персонажи в работах превращаются в фантастические сюжеты, напоминающие сны.

Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики, в работах Анна Барской можно наблюдать грани «подвижного-статичного», «живого-неживого», «реального-нереального», а творчество Анастасии Трамвайной посвящается всем мечтателям и аутсайдерам.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.