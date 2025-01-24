Абстракция и мастерская художника: в Арт-резиденции откроются две выставки

Выставка «Подсознание» представит работы в стиле абстракционизма. Художник Роман Борисов искал вдохновение в теме трансформации мира и человека. В экспозицию войдут 14 живописных работ, которые художник создавал с 2018 года по настоящее время — фактически это результат его глубокого осмысления современных эпохальных событий.

«Сквозь время» погрузит зрителя в атмосферу творческой мастерской Юрия Лапшина. В ней переплетаются настоящее и прошлое, а каждый предмет рассказывает о поисках и пробах, ставшими частью пути известного художника. В экспозицию войдут живопись, фотографии, графика и другие объекты.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.