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Искусство

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Абстракция и мастерская художника: в Арт-резиденции откроются две выставки

В Пермской Арт-резиденции одновременно будут работать две экспозиции. 24 января откроются выставка «Подсознание» (0+) Романа Борисова и инсталляция «Сквозь время» (0+) Юрия Лапшина, рассказали в департаменте культуры и молодежной политики.

Роман Борисов/ВКонтакте

Выставка «Подсознание» представит работы в стиле абстракционизма. Художник Роман Борисов искал вдохновение в теме трансформации мира и человека. В экспозицию войдут 14 живописных работ, которые художник создавал с 2018 года по настоящее время — фактически это результат его глубокого осмысления современных эпохальных событий.

«Сквозь время» погрузит зрителя в атмосферу творческой мастерской Юрия Лапшина. В ней переплетаются настоящее и прошлое, а каждый предмет рассказывает о поисках и пробах, ставшими частью пути известного художника. В экспозицию войдут живопись, фотографии, графика и другие объекты.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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