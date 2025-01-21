В Арт-резиденции откроется первая выставка, посвященная памяти Северных юнг

Фотохудожница давно работает над темой ветеранов. Кроме ее портретов и сюжетных работ в экспозицию войдут снимки из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории, Очерского краеведческого музея, Музея истории моторвагонного депо Пермь-2, музея Пермского колледжа транспорта и сервиса, семейных архивов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на выставке представят исследовательские и архивные материалы, посвященные учебе, службе и дальнейшей судьбе мальчишек Молотовской области, которые в военные годы поступали в «Соловецкую школу юнгов», осваивали морские профессии и отправлялись нести службу на боевые корабли. «На выставке представлены фотографии с традиционных встреч боевых товарищей-«юнгашей» на Соловецких островах. Работы вносят важный вклад в сохранение исторической памяти и повествуют о мужестве юных защитников нашей Родины», — рассказывает Лейла Туркина.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.