18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Реставратор покажет, как восстанавливают одну из самых ценных икон Пермской галереи

Пермская художественная галерея устроит встречу с реставратором старинных икон. На ней можно будет узнать тайны этой редкой профессии, а также познакомиться с историей реставрации древнерусской темперной иконописи.

Пермская галерея

23 января реставратор темперной живописи Маргарита Карпухина на примере иконы «Богоматерь Одигитрия» (Семен Хромой, XVI в.) расскажет и покажет, с какими повреждениями иконописи сталкиваются реставраторы и как восстанавливают экспонаты, а также какие техники, материалы и инструменты используют.

Как уточнили в пресс-службе министерства культуры, икона «Богоматерь Одигитрия» (дерево, левкас, темпера, золочение, 1611-1616) считается одной из самых в коллекции Пермской галереи. Она написана Семеном Хромым, иконописцем московской Оружейной палаты по заказу Никиты Григорьевича Строганова. В фонд галереи поступила в 1941 год из церкви Похвалы Богородицы Орла-городка Усольского района Молотовской области.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: