Реставратор покажет, как восстанавливают одну из самых ценных икон Пермской галереи

23 января реставратор темперной живописи Маргарита Карпухина на примере иконы «Богоматерь Одигитрия» (Семен Хромой, XVI в.) расскажет и покажет, с какими повреждениями иконописи сталкиваются реставраторы и как восстанавливают экспонаты, а также какие техники, материалы и инструменты используют.

Как уточнили в пресс-службе министерства культуры, икона «Богоматерь Одигитрия» (дерево, левкас, темпера, золочение, 1611-1616) считается одной из самых в коллекции Пермской галереи. Она написана Семеном Хромым, иконописцем московской Оружейной палаты по заказу Никиты Григорьевича Строганова. В фонд галереи поступила в 1941 год из церкви Похвалы Богородицы Орла-городка Усольского района Молотовской области.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+