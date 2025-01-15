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Искусство

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Робот из 1980-х и пермский поисковик: в Morion Digital откроется выставка, посвященная истории ИТ

В Morion Digital покажут пермский поисковик советского времени, а также ретро-видеоигры. Их представят на выставке «Пермские системы: неизвестные сюжеты из истории информационных технологий», которая будет проходить в технопарке с 20 по 24 января.

Технопарк Morion Digital/ВКонтакте
Технопарк Morion Digital/ВКонтакте

В технопарке представят старейшие пермские программные продукты, известные далеко за пределами города, а также культовые релизы видеоигр 80-90-х. В экспозицию войдут робот-промоутер из 1981 года, устройства ЕС ЭВМ, первый в мире электронный тренажер крановщика и пермский поисковик, которым пользовались в СССР задолго до появления Яндекса.

«Выставка — это промежуточный результат исторического исследования о формировании в Перми сферы информационно-коммуникационных технологий. Мы хотели бы написать об этом научно-популярную книгу. Наряду с подготовкой текста мы продолжаем сбор коллекции техники и артефактов для будущего музея», — рассказали создатели выставки.

Ранее мы вспоминали удивительную историю развития пермского интернета: «Дедморозим», Белка и танк.

Информационный обзор редакции. 6+

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