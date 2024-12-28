На эспланаде пройдет Молодежный турнир по ледовой скульптуре

На эспланаде в новогодние каникулы, с 5 по 9 января, проведут Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Мастера из разных регионов России и из Беларуси объединятся в команды и представят свое видение темы года — «В движении».
Турнир будет проходить на эспланаде в районе Заксобрания, поэтому скульпторов в работе смогут увидеть посетители ледового городка.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, турнир станет первым мероприятием для Перми в статусе Молодежной столицы России.
Информационный обзор редакции. 0+
Комментарии (0)