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Искусство

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На эспланаде пройдет Молодежный турнир по ледовой скульптуре

На эспланаде в новогодние каникулы, с 5 по 9 января, проведут Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Мастера из разных регионов России и из Беларуси объединятся в команды и представят свое видение темы года — «В движении».

Пресс-служба администрации Перми

Турнир будет проходить на эспланаде в районе Заксобрания, поэтому скульпторов в работе смогут увидеть посетители ледового городка.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, турнир станет первым мероприятием для Перми в статусе Молодежной столицы России.

Информационный обзор редакции. 0+

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