Президентский грант получат фестиваль «Причал», фонд Дягилевского фестиваля и Айс-шоу

В 2025 году гранты от Президентского фонда культурных инициатив получат 17 проектов из Пермского края. Общая сумма субсидий для региона превысит 95,7 млн рублей.
Гранты нужно будет реализовать с 15 января 2025 года до 30 июня 2026 года. В числе пермских проектов, прошедших конкурсный отбор:
- О любви: путь победителей — Айс-шоу Пермь
- РадиоТеатр — Окружная вещательная компания
- Фестиваль-конкурс «Миян сьыланкыввез» (Наши песни) — Центр поддержки семьи, материнства и детства «Мы вместе»
- Многожанровый фестиваль Причал — «Пермьконцерт»
- Архипелаг Берха — Киностудия «Новый курс»
- Творческий конкурс Драма-кросс «Из сказки в сказку» — Пермское региональное отделение «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»
- Мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» — Валентина Осокина
- Международный Дягилевский фестиваль 2025 — Фонд «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив»
- Кладовая сказок — Дворец культуры
- Проект «Речные истории» — Медиагруппа «Магма»
Всего на грантовый конкурс пришло более 9 тыс. заявок из 89 регионов России. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, самыми популярными направлениями стали: «Культурный код», «Место силы», «Я горжусь», «Молодые лидеры».
Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.
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