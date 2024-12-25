Президентский грант получат фестиваль «Причал», фонд Дягилевского фестиваля и Айс-шоу

Гранты нужно будет реализовать с 15 января 2025 года до 30 июня 2026 года. В числе пермских проектов, прошедших конкурсный отбор:

О любви: путь победителей — Айс-шоу Пермь

РадиоТеатр — Окружная вещательная компания

Фестиваль-конкурс «Миян сьыланкыввез» (Наши песни) — Центр поддержки семьи, материнства и детства «Мы вместе»

Многожанровый фестиваль Причал — «Пермьконцерт»

Архипелаг Берха — Киностудия «Новый курс»

Творческий конкурс Драма-кросс «Из сказки в сказку» — Пермское региональное отделение «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»

Мультимедийный турмаршрут «Легенды и мифы земли Пермской» — Валентина Осокина

Международный Дягилевский фестиваль 2025 — Фонд «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив»

Кладовая сказок — Дворец культуры

Проект «Речные истории» — Медиагруппа «Магма»

Всего на грантовый конкурс пришло более 9 тыс. заявок из 89 регионов России. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, самыми популярными направлениями стали: «Культурный код», «Место силы», «Я горжусь», «Молодые лидеры».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.