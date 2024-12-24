В Арт-резиденции откроется выставка, посвященная свету звезд

Свое вдохновение автор черпает в свете звезд, рассказали в пресс-службе администрации Перми. В работах Елены Мургиной-Загарских представлена попытка ответить на вопрос «Что такое чувство прекрасного и созидательное начало в каждом человеке?».

«Мы живем в мире, где за огнями города не видны небесные звезды. Люди окружают себя и свой мир искусственными огнями, которые несут нам радость и хорошее настроение, иногда согревают. Так или иначе, сила звездного неба или сила искусственного освещения, сделанная людьми, все это несет положительный подзаряд. В любой трудной жизненной ситуации поиск света в окружении и в душе каждого человека поможет быть сильным и смелым для дальнейших свершений», – поделилась художница Елена Мургина-Загарских.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.